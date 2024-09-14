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Гость обчистил жителя Бурятии

Гость обчистил жителя Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он утащил строительные инструменты

У житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии из дома украли строительные инструменты. Общая сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей. В качестве подозреваемого полицейские допросили 45-летнего местного жителя.

- Полицейскими установлено, что заявитель у себя дома распивал спиртные напитки в компании малознакомых мужчин, причём один из гостей ушёл раньше. От выпитого потерпевший захмелел и уснул. А проснувшись, не обнаружил в помещении знакомого и своё имущество. Спустя несколько дней гражданин обратился в полицию, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Украденное мужчина перепродал. Имущество нашли, изъяли и вернули собственнику.

Подозреваемый мужчина ранее неоднократно судим за имущественные преступления, не работает.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
кража

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