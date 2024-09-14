Гость обчистил жителя Бурятии

У житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии из дома украли строительные инструменты. Общая сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей. В качестве подозреваемого полицейские допросили 45-летнего местного жителя.- Полицейскими установлено, что заявитель у себя дома распивал спиртные напитки в компании малознакомых мужчин, причём один из гостей ушёл раньше. От выпитого потерпевший захмелел и уснул. А проснувшись, не обнаружил в помещении знакомого и своё имущество. Спустя несколько дней гражданин обратился в полицию, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Украденное мужчина перепродал. Имущество нашли, изъяли и вернули собственнику.Подозреваемый мужчина ранее неоднократно судим за имущественные преступления, не работает.Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.