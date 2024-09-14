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В Улан-Удэ открыли инклюзивную игровую площадку

В Улан-Удэ открыли инклюзивную игровую площадку
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгении Лудуповой
Здесь можно играть самостоятельно, а также проводить занятия

В пятницу, 13 сентября, на территории городской больницы № 4 в Улан-Удэ открылась инклюзивная игровая площадка для детей с особенностями развития. В мероприятии участвовали маленькие пациенты и их родители, официальные представители ведомств и друзья службы ранней помощи «Солнышко».

- Строительство инклюзивной площадки стало возможным благодаря партнёрскому проекту регионального общественного фонда «Общество без барьеров» и городской больницы №4, реализуемого в рамках гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в 2024 году, - сообщила зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.



Руководитель отделения ранней помощи «Солнышко» Светлана Даздорова отметила, что на площадке выполнено безопасное покрытие, подходящее для детей с особенностями развития, здесь же расположились качели-гнездо, одна из самых больших песочниц в городе, встроенные батуты.

- Дети выходят из центра, им надо где-то играть, позаниматься. Суть этого проекта, который реализован, чтобы здесь играли не только наши ребятишки, которые ходят в «Солнышко», ходили другие дети. И кроме этого, эта площадка станет основой для занятий, то есть занятия переносятся из закрытых залов (где обычно особые дети занимаются) на открытые пространства. Они смогут заниматься также, как другие дети. Я думаю, это сама суть инклюзии, - рассказал главный врач больницы Михаил Итыгилов.

Евгения Лудупова поблагодарила руководителя регионального общественного фонда «Общество без барьеров», депутата Народного Хурала Бурятии Галину Горбатых и её команду: «Вы вершите поистине большие добрые дела, делая наш город лучше и доступнее. Дарите нашим особенным детям возможность развиваться и быть в обществе услышанными».

Впереди дальнейшее благоустройство территории.
 


дети здравоохранение спорт

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