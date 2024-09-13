В центре Улан-Удэ временно перенесут остановку «Советская»

В центре Улан-Удэ временно перенесут автобусную и трамвайную остановки «Советская». Это связано с запланированными работами по благоустройству территории по улице Коммунистическая, сообщили в комитете по транспорту.О сроках начала работ будет сообщено дополнительно.- На период работ временно будут перенесены автобусная и трамвайные остановки, а также пешеходный переход. Также будет временно закрыт поворот на улице Профсоюзная в сторону улицы Почтамтская, - отметили в мэрии.Работы по улице Коммунистическая включают устройство новой трамвайной остановки, перенос автобусной остановки к ТЦ «Сибирь», а также установку светофора.