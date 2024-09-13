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В Бурятии распространяется опасный вредитель

В Бурятии распространяется опасный вредитель
Общество,  Фото:buryatia.rcfh.ru
Его численность могла увеличиться из-за аномальной жары и дождей

Сотрудники центра защиты леса Бурятии – филиала ФБУ «Рослесозащита» – завершили работы по феромонному надзору за непарным и сибирским шелкопрядами. Они вели мониторинг за популяциями вредителей на 8 феромонных маршрутных ходах и за полтора-две недели до начала лёта установили 24 ловушки – по 12 на каждый вид. На непарного – в Джидинском и Закаменском лесничествах и на сибирского – в Гусиноозёрском, Иволгинском и Селенгинском.

Как отмечают лесопатологи, уровень численности первого остаётся невысоким – чего не скажешь о втором. К примеру, в Гусиноозёрском лесничестве среднее количество отловленных бабочек вредителя увеличилось в 3,4 раза, в Иволгинском – в 9,5, а в Селенгинском – в 3,3.

Специалисты предполагают, что это может быть связано с аномально жаркой погодой и кратковременными, но частыми дождями, которые наблюдались в этом году в вегетационный период. Поскольку результаты отлова сибирского шелкопряда превысили критическую численность (в среднем 100 штук на ловушку), в 2025-ом специалисты запланировали выборочные наблюдения за вредным организмом рекогносцировочным способом.
 
Справка

Сибирский шелкопряд – это гусеницы, которые относятся к числу хвойных вредителей. Насекомые питаются хвоёй почти всех хвойных пород деревьев, но предпочитают пихту, ель и лиственницу. В меньшей степени оккупируют кедр и сосну. Они наносят тем самым огромный вред лесу. После окукливания – обычно в июле – появляются бабочки с размахом крыльев от 53 до 104 мм.

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