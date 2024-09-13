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История с заменой труб отопления растянулась для улан-удэнца на несколько месяцев

История с заменой труб отопления растянулась для улан-удэнца на несколько месяцев
Общество,  Фото:предоставлено хозяином квартиры
Управляющая компания утверждает, что ремонту помешал занятой сосед мужчины

Улан-удэнец Андрей Пшеничный подавал заявку на замену труб в квартире 94-летней матери, ветерана труда, по улице Бабушкина ещё до окончания отопительного сезона – в апреле. Заявку он подавал в управляющую компанию, однако замены пока так и не случилось.

- В управляющую компанию сделал заявку на замену труб отопления в апреле этого года. До сих пор ничего не сделано, я заявку делал в ремонтный участок, потом написал заявление в саму управляющую компанию в офисе у них. Реакции никакой нет. Отопительный сезон начинается, а у нас трубы старые, - говорит мужчина.

Заявку подал горожанин заблаговременно, чтобы ремонтные работы сделать летом при хорошей погоде. Он уверяет, что звонил в «управляшку» время от времени и напоминал о себе.

- Сначала в апреле, когда заявку сделал, они сказали, что будет окончание отопительного сезона и начнут делать, поэтому в мае я даже не напоминал. В июне начал звонить и раз в неделю напоминать, что есть такая заявка. Мне отвечали, что да, есть заявка, действительно, мы видим её, будем делать. Так прошёл июнь. В июле опять начал звонить. Пришли инженер с ремонтного участка и слесарь, посмотрели, что все трубы старые, и их необходимо менять. Наша квартира находится на втором этаже. Они сказали, что нужно менять у нас, а также в квартирах на первом и третьем этажах – сразу в трёх квартирах. Сказали, если будут проблемы с жильцами, то будем писать предписание и делать, - рассказывает Андрей.



Тем временем, прошёл июль, и наступил август. В конце лета выяснилось, что проблема в соседе сверху.

- Потом начался август, также всё продолжалось, раз в неделю узнавал, напоминал. После 25 августа мне сказали, что проблема в соседе сверху, что он не мог присутствовать дома всё лето, чтобы они начали работать. Я связался с соседом сам, поговорил, он сказал: «Пускай предупредят, когда они начнут делать, я буду сам или кто-то будет». Сообщал об этом в ремонтный участок, что я договорился, вы можете начинать работать, договоритесь только с соседями и дал телефоны соседей сверху и снизу. С тех пор всё это так и тянется, ничего не изменилось, - продолжил житель Улан-Удэ.

В сентябре вовсе оказалось, что сосед взял отпуск и уехал. Горожанин недоумевает, что теперь делать в этой ситуации. И опасается, что зимой трубы могут не выдержать и их с 94-летней матерью, инвалидом 1 группы, попросту затопит.



«Работы выполнят в сентябре» 

В управляющей компании «ЖЭУ-6» утверждают, что проблема заключалась в соседе сверху: его постоянно не было дома, и выделить время для замены труб он не мог. «Предписание дали ему, срок оговорили, он приезжает с отпуска, и мы заходим», - сообщили в компании.

В управляющей компании обещают, что до конца сентября они проведут все необходимые работы.

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