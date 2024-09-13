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В Улан-Удэ проходит научно-практическая конференция по иппотерапии

В Улан-Удэ проходит научно-практическая конференция по иппотерапии
Общество,  Фото:ДРКБ
96 детей в республике стали участниками проекта «Доктор Лошадь»

В Улан-Удэ проходит первая межрегиональная научно-практическая конференция «Иппотерапия в комплексной реабилитации детей с ДЦП и РАС».

Ведущие специалисты Санкт-Петербурга, Москвы, Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии обсудили развитие и современные подходы эффективности реабилитации с использованием верховой езды, поделились опытом применения этого метода в своём регионе.

В Бурятии с марта этого года успешно реализуется совместный проект «Доктор Лошадь» детской республиканской клинической больницы и автономной некоммерческой организации «Конный двор «Гарцующий пони» Улан-Удэ во главе с директором Ольгой Васильевой.

96 детей стали участниками проекта. Специальная врачебная комиссия, состоящая из профильных специалистов: реабилитолога, невролога, травматолога-ортопеда, врача ЛФК и психотерапевта, провела оценку состояния и отбор пациентов из регистра больных с ДЦП и находящихся на диспансерном учёте с РАС. Реабилитацию маленькие пациенты проходят абсолютно бесплатно, так как проект получил поддержку президентского фонда.

- Мы прошли курс иппотерапии. Комиссия оценила состояние здоровья, и никаких противопоказаний для занятий не было. Первый раз, когда сын сел на лошадь, у него был страх, но с каждым днём ребёнок становился всё более уверенным. 12 дней откатали, и результатом стала хорошая осанка, сидеть стал устойчивее, - рассказывает Зоригма, жительница Бурятии.

- Мы очень рады, что приняли участие в данном проекте и прошли курсы иппотерапии. За курс занятий Богдан подружился с лошадкой Гимли. Научился кормить яблоком и корочкой арбуза. Также ходьба и координация движений стали лучше, мышцы спины укрепились, наблюдается снижение спастики мышц правой ноги. Хочу поблагодарить Марию Васильевну и Викторию Николаевну за такой шанс поучаствовать в проекте и увидеть положительные улучшения в психическом и физическом развитии Богдана. Выражаем благодарность коллективу конного двора «Гарцующий пони». Также директору Ольге Фёдоровне, инструктору Ульяне Николаевне и Алине Сергеевне за прекрасную терапию и незабываемые эмоции от общения с Гимли, за хорошее душевное отношение и отличное настроение, - говорит жительница республики Аюна.

Почётными гостями конференции по иппотерапии стали:

- Александр Денисенков — президент национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта, врач-невролог, Москва;
- Денис Евменов — врач-нейроортопед, координатор экспертного совета национальной Федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта, Новосибирск.

На конференции команду ДРКБ представили и выступили с докладами:

- Мария Балдандоржиева — заместитель главного врача по отделению медицинской реабилитации ДРКБ, врач-травматолог-ортопед, к.м.н.;
- Виктория Касимова — врач лечебной физкультуры отделения медицинской реабилитации ДРКБ;
- Светлана Хамаганова— врач-педиатр психотерапевтического отделения ДРКБ.

Сегодня, 13 сентября, состоится второй этап конференции, где участников познакомят с работой отделения медицинской реабилитации (ул. Модогоева), а также состоится мастер-класс по применению методики иппотерапии на базе конного двора «Гарцующий пони» на Верхней Берёзовке.

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