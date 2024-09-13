13 сентября

12 сентября

Популярное

В Бурятии отставной зампред официально вернётся в правительство

В Бурятии отставной зампред официально вернётся в правительство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А дать согласие на его назначение должны депутаты

На сессии Народного Хурала, которая состоится 26 сентября, депутаты рассмотрят вопрос о назначении Евгения Луковникова зампредом правительства Бурятии. Его внёс в республиканский парламент глава региона Алексей Цыденов. А в качестве докладчика выступит руководитель администрации главы и правительства Алдар Гулгенов.

О том, что Луковников, покинувший своё кресло в начале года, возвращается на работу в правительство, стало известно в начале августа. Он вновь возглавит инфраструктурный блок.

Цыденов ранее согласовал его назначение на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства. От приставки «и. о.» чиновник избавится после того, как добро даст НХ. 

Сам Евгений Луковников пояснил, что распрощался с должностью из-за состояния здоровья. «Сейчас восстановился и готов работать с полной отдачей», – подчеркнул он.
 
Луковников курировал инфраструктурный блок с 2017-го до начала 2024-го. В Бурятию его пригласил Алексей Цыденов. До приезда в Улан-Удэ он был заместителем руководителя федерального агентства железнодорожного транспорта.
правительство РБ назначение Народный Хурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Цогчен Дуган строили всем миром»
«Цогчен Дуган строили всем миром»
Общество, 13.09.2024
7 сентября распахнул свои двери для верующих, всех жителей и гостей Бурятии Цогчен дугана Иволгинского дацана
В Бурятии распространяется опасный вредитель
В Бурятии распространяется опасный вредитель
Общество, 13.09.2024
Его численность могла увеличиться из-за аномальной жары и дождей
В Бурятии отставной зампред официально вернётся в правительство
В Бурятии отставной зампред официально вернётся в правительство
Общество, 13.09.2024
А дать согласие на его назначение должны депутаты
История с заменой труб отопления растянулась для улан-удэнца на несколько месяцев
История с заменой труб отопления растянулась для улан-удэнца на несколько месяцев
Общество, 13.09.2024
Управляющая компания утверждает, что ремонту помешал занятой сосед мужчины
В Улан-Удэ проходит научно-практическая конференция по иппотерапии
В Улан-Удэ проходит научно-практическая конференция по иппотерапии
Общество, 13.09.2024
96 детей в республике стали участниками проекта «Доктор Лошадь»
Полицейские Бурятии передали беспилотники участникам СВО
Полицейские Бурятии передали беспилотники участникам СВО
Общество, 13.09.2024
Скоро техника отправится в зону спецоперации
Большинство улан-удэнцев не нуждаются в похвалах от руководства
Большинство улан-удэнцев не нуждаются в похвалах от руководства
Общество, 13.09.2024
А 40% горожан они нужны, чтобы работать лучше
Бурятия установит мебель в двух школах в подшефном районе ДНР
Бурятия установит мебель в двух школах в подшефном районе ДНР
Общество, 13.09.2024
Специалисты помогут собрать и установить её

В Бурятии рассказали о компенсациях за производственные травмы
В Бурятии рассказали о компенсациях за производственные травмы
Общество, 13.09.2024
Специалисты объяснили, на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие работники
В Улан-Удэ проверили ход ремонта на участках ПАО «ТГК-14»
В Улан-Удэ проверили ход ремонта на участках ПАО «ТГК-14»
Общество, 13.09.2024
Работы должны были закончить ещё 1 сентября
В посёлке Бурятии распереживались из-за зимней горки
В посёлке Бурятии распереживались из-за зимней горки
Общество, 13.09.2024
На неё требуется особое разрешение и треть миллиона рублей
В Улан-Удэ почтили память погибших в борьбе с лесными пожарами
В Улан-Удэ почтили память погибших в борьбе с лесными пожарами
Общество, 13.09.2024
С 1981 года во время тушения лесных пожаров погиб 21 сотрудник

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^