В Бурятии отставной зампред официально вернётся в правительство



На сессии Народного Хурала, которая состоится 26 сентября, депутаты рассмотрят вопрос о назначении Евгения Луковникова зампредом правительства Бурятии. Его внёс в республиканский парламент глава региона Алексей Цыденов. А в качестве докладчика выступит руководитель администрации главы и правительства Алдар Гулгенов.



О том, что Луковников, покинувший своё кресло в начале года, возвращается на работу в правительство,



Цыденов ранее согласовал его назначение на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства. От приставки «и. о.» чиновник избавится после того, как добро даст НХ. О том, что Луковников, покинувший своё кресло в начале года, возвращается на работу в правительство, стало известно в начале августа. Он вновь возглавит инфраструктурный блок.Цыденов ранее согласовал его назначение на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства. От приставки «и. о.» чиновник избавится после того, как добро даст НХ.





Сам Евгений Луковников пояснил, что распрощался с должностью из-за состояния здоровья. «Сейчас восстановился и готов работать с полной отдачей», – подчеркнул он.



Луковников курировал инфраструктурный блок с 2017-го до начала 2024-го. В Бурятию его пригласил Алексей Цыденов. До приезда в Улан-Удэ он был заместителем руководителя федерального агентства железнодорожного транспорта.

