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Росгвардия и Буддийская традиционная Сангха России заключили соглашение

Росгвардия и Буддийская традиционная Сангха России заключили соглашение
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой Росгвардии по РБ
Подписание состоялось в Москве

В Москве состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и Буддийской традиционной Сангхой России.

По поручению главы ведомства генерала армии Виктора Золотова документ подписал заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьёв. Со стороны Буддийской традиционной Сангхи России подпись под соглашением поставил руководитель Московского представительства религиозной организации Дид Хамбо лама Даши-Нима Содномдоржиев.

- Документ определяет направления сотрудничества сторон в области духовного просвещения, патриотического и духовно-нравственного воспитания военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также членов их семей, - сообщает пресс-служба ведомства.


В мероприятии приняли участие руководители и офицеры структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии, а также военнослужащие и сотрудники ведомства, исповедующие буддизм.

Алексей Воробьёв отметил, что Росгвардия длительное время активно и успешно сотрудничает с Буддийской традиционной Сангхой России, совместно занимаясь религиозным просвещением и духовно-нравственным воспитанием личного состава войск национальной гвардии.
 
Заместитель главы ведомства подчеркнул, что в настоящее время в Росгвардии проходят службу более 2600 военнослужащих и сотрудников, исповедующих буддизм.

- Отличающиеся стойкостью воины буддисты, как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня, в ходе специальной военной операции, показывают себя настоящими патриотами нашего Отечества – Великой России. За мужество и отвагу государственными и ведомственными наградами отмечены 579 военнослужащих и сотрудников полиции Росгвардии буддийского вероисповедания, - добавили в пресс-службе.

Генерал-полковник Алексей Воробьёв поблагодарил Дид Хамбо ламу и всех представителей Буддийской традиционной Сангхи России за труды, оказываемую помощь и содействие, открытость и полное взаимопонимание.



Даши-Нима Содномдоржиев отметил, что буддизм – это религия мира и Буддийская традиционная Сангха России вместе с Росгвардией продолжат созидать на благо Отечества, будут вместе стоять на страже духовных и нравственных ценностей нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.

Дид Хамбо лама поблагодарил руководство и личный состав Росгвардии за ратный труд по сохранению мира, стабильности и гражданского согласия в России.

После подписания соглашения Даши-Нима Содномдоржиев осмотрел экспозицию Центрального музея войск национальной гвардии. Генерал-полковник Алексей Воробьёв рассказал гостю об истории войск правопорядка и задачах, решаемых ведомством на современном этапе.

Подписанное соглашение является результатом системной работы ведомства по расширению взаимодействия и сотрудничества с религиозными конфессиями. Так, 14 марта 2024 года директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и Русской Православной Церковью.

В мае текущего года глава ведомства генерал армии Виктор Золотов и Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Сафич Таджуддин подписали соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и Центральным духовным управлением мусульман России.

Росгвардия буддизм религия

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