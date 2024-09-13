В Бурятии раздадут госстипендии в сфере литературы и искусства

В Бурятии объявлено о начале приёма документов на соискание государственной стипендии в сфере литературы и искусства на 2025 год. В конкурсном отборе могут участвовать талантливые молодые авторы литературных, музыкальных и художественных произведений в возрасте до 35 лет включительно, а также выдающиеся деятели литературы и искусства республики старше 35 лет.Для участия в конкурсе необходимо подготовить творческую заявку на кандидатов с приложением следующих документов: копии паспорта; копии трудовой книжки; копии документов об образовании либо документов, подтверждающих обучение в учебных заведениях; копии ИНН; копии пенсионного страхового свидетельства; копии документов о присвоении почётных званий (при их наличии); копии документов, подтверждающих присуждение премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании творческих работ и литературных произведений (по желанию); заверенное ходатайство о выдвижении кандидата на присуждение государственной стипендии от коллегиальных руководящих органов управления культуры и искусства, учреждений культуры и искусства, творческих союзов, других объединений работников культуры и искусства Бурятии); согласие на обработку персональных данных.Материалы нужно предоставить в министерство культуры республики по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 307. Приём заявок на участие осуществляется до 30 сентября этого года, сообщает национальная библиотека РБ.