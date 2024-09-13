13 сентября

Популярное

В Бурятии раздадут госстипендии в сфере литературы и искусства

В Бурятии раздадут госстипендии в сфере литературы и искусства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявки принимаются до 30 сентября

В Бурятии объявлено о начале приёма документов на соискание государственной стипендии в сфере литературы и искусства на 2025 год. В конкурсном отборе могут участвовать талантливые молодые авторы литературных, музыкальных и художественных произведений в возрасте до 35 лет включительно, а также выдающиеся деятели литературы и искусства республики старше 35 лет.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить творческую заявку на кандидатов с приложением следующих документов: копии паспорта; копии трудовой книжки; копии документов об образовании либо документов, подтверждающих обучение в учебных заведениях; копии ИНН; копии пенсионного страхового свидетельства; копии документов о присвоении почётных званий (при их наличии); копии документов, подтверждающих присуждение премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании творческих работ и литературных произведений (по желанию); заверенное ходатайство о выдвижении кандидата на присуждение государственной стипендии от коллегиальных руководящих органов управления культуры и искусства, учреждений культуры и искусства, творческих союзов, других объединений работников культуры и искусства Бурятии); согласие на обработку персональных данных.

Материалы нужно предоставить в министерство культуры республики по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 307. Приём заявок на участие осуществляется до 30 сентября этого года, сообщает национальная библиотека РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия стипендия литература искусство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии развернётся фестиваль традиционных игр
В Бурятии развернётся фестиваль традиционных игр
Общество, 13.09.2024
На мероприятии представят забавы народов республики
В Бурятии разыграют межрегиональный кубок защитников Отечества
В Бурятии разыграют межрегиональный кубок защитников Отечества
Общество, 13.09.2024
Спортивное мероприятие пройдёт в столице республики
В парке Улан-Удэ проведут фестиваль для молодёжи
В парке Улан-Удэ проведут фестиваль для молодёжи
Общество, 13.09.2024
Он состоится завтра, во второй половине дня
В Бурятии выберут лучшие казачьи коллективы
В Бурятии выберут лучшие казачьи коллективы
Общество, 13.09.2024
В республике состоится межрегиональный отбор на всероссийский конкурс
На озёрах Забайкалья провели учёт пернатых
На озёрах Забайкалья провели учёт пернатых
Общество, 13.09.2024
Рекордное количество линяющих гусей зафиксировано на Торейских озёрах
В Забайкалье считали степных животных
В Забайкалье считали степных животных
Общество, 13.09.2024
В Сохондинском заповеднике отмечено одно из крупнейших скоплений чёрного грифа в России
Нацпарк Бурятии стал победителем Байкальской межрегиональной спартакиады
Нацпарк Бурятии стал победителем Байкальской межрегиональной спартакиады
Общество, 13.09.2024
Соревнования проводились в Иркутской области в течение трёх дней
В Забайкалье обнаружены следы динозавра мелового периода
В Забайкалье обнаружены следы динозавра мелового периода
Общество, 13.09.2024
Учёные назвали отпечатки уникальной находкой
«Цогчен Дуган строили всем миром»
«Цогчен Дуган строили всем миром»
Общество, 13.09.2024
7 сентября распахнул свои двери для верующих, всех жителей и гостей Бурятии Цогчен дугана Иволгинского дацана
Выпускники ссуза Бурятии победили в национальном конкурсе
Выпускники ссуза Бурятии победили в национальном конкурсе
Общество, 13.09.2024
Их признали одними из лучших монтажников России
В Забайкалье установлена величина прожиточного минимума на 2025 год
В Забайкалье установлена величина прожиточного минимума на 2025 год
Общество, 13.09.2024
На душу населения она составляет 20 748 рублей
В Бурятию вернётся выставка-ярмарка «Золотая осень»
В Бурятию вернётся выставка-ярмарка «Золотая осень»
Общество, 13.09.2024
Её проведут в районах республики и в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^