На озёрах Забайкалья провели учёт пернатых

В Забайкальском крае провели мониторинг птиц на Торейских озёрах. Учёт пернатых на этом водоёме – дело сложное. Кроме того, что озёра большие по площади (почти 1000 кв. км при полном наполнении), здесь около десяти островов, а берег на значительном протяжении заболочен и для обычного транспорта непроходим.Летом сотрудники заповедника вначале 2 дня считали птиц вдоль берега, передвигаясь на автомобиле и останавливаясь через каждые 2-3 км для подсчёта птиц как на берегу, так и на воде в бинокль и телескоп. На третий день на заболоченных просторах в дельте Ульдзы учёт проводили по такой же методике, но передвигались на вездеходе. И, наконец, в течение ещё одного дня считали птиц на островах с использованием моторной лодки. Ну а после этого – длительный период обработки данных.- Данные оказались очень интересные, так что результат оправдал потраченные силы и время. Общая численность водоплавающих и околоводных птиц на Барун-Торее составила более 50 тысяч особей, среди которых было более восьми с половиной тысяч особей двадцати «краснокнижных» видов, - отметил орнитолог Даурского заповедника Олег Горошко.По его словам, учёных особо интересовало, как дела у «жемчужины» Торейских озёр – реликтовой чайки. После многолетнего засушливого периода первое гнездование этой редкой птицы здесь было отмечено в 2023 году.Весной этого года чайки точно приступили к гнездованию, что было подтверждено в ходе осторожного осмотра островов издалека с помощью квадрокоптера. Детальное обследование островов было проведено в июле. Оказалось, что потомства у реликтовых чаек, к сожалению, нет. Значит, яйца или небольшие птенцы погибли по каким-то естественным причинам.- Обычно реликтовые чайки гнездятся рядом с колониальными поселениями крачек чеграв. Это не случайно. Чегравы более сильные, агрессивные и лучше способны защитить свою колонию от хищника. А защищая свои гнезда, они попутно защищают и соседние гнезда реликтовых чаек. Так вот, у чеграв в июле были как птенцы разного возраста, так и яйца. В нормальных условиях такого не наблюдается. Чегравы приступают к откладке яиц дружно, поэтому потомство обычно в колонии приблизительно одного возраста. Большие различия в сроках откладки говорят о том, что часть птиц потеряла первые кладки и отложила яйца повторно. Значит, действительно, что-то произошло, что коснулось и чеграв. Это подтвердило и наличие мёртвых, разбросанных по колонии яиц. Вероятно, часть гнёзд вначале гнездования была уничтожена волной. Торейские озёра – важное место размножения чеграв. Этот вид не столь редок, как реликтовая чайка, но тоже занесён в Красную книгу России, - пояснил Олег Горошко.Также Торейские озера являются самым важным в России местом гнездования и линьки «краснокнижных» гусей-сухоносов. Так, в прошлом на Торейских озерах максимально гнездилось до 96 семей, а линяло до 2400 птиц. В 2024 году было учтено 10 семей с потомством (в общей сложности 37 птенцов) и более 2500 холостых линяющих птиц.- Таким образом, в этом году неожиданно был зафиксирован рекорд по численности линных скоплений. И это при том, что условия обитания для линяющих сухоносов на Торейских озерах пока не самые лучшие – ещё недостаточно восстановились заросли их любимого кормового растения рдеста гребенчатого, произрастающего в воде. Тем не менее, гуси прилетели именно сюда. Значит на сопредельных просторах лучших мест не оказалось. Для линьки гуси собираются на Торейских озёрах с большой территории России и Монголии. Смена оперения – очень сложный период в жизни этих птиц. В это время они почти на месяц теряют способность к полёту. Поэтому места для линьки выбирают тщательно, - добавил Олег Горошко.Кроме этого, сюрпризом для учёных оказался стремительный рост численности в Даурском заповеднике и другого «краснокнижного» гуся – серого. Этот вид всегда был достаточно редок на Торейских озёрах. Однако в нынешнем году было зарегистрировано 3 семьи с потомством и около 1000 холостых линяющих птиц.