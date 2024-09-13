«Цогчен Дуган строили всем миром»

В минувшие выходные в Иволгинском дацане состоялось освящение и торжественное открытие Цогчен дугана. Он станет главным храмом дацана.- В старом Цогчен дугане будем проводить хуралы на бурят-монгольском языке, а в главном храме – новом Цогчен дугане, будут проводиться основные молебны на бурятском, на тибетском языках, на санскрите, - рассказал «Байкал-Daily» Жаргал багша Дугданов.Стройка получилась поистине народной: одни помогали деньгами, другие работали на стройке, убирались, готовили еду для тех, кто трудился, и т.д. На открытии храма многие верующие отмечали, что это их общий храм.- Строительство дугана началось в 2013 году. За этот период очень много людей помогали: от, грубо говоря, чабана, простого человека, до президента России. Помогли все: никто, наверное, в стороне не остался. Вне зависимости от вероисповедания, Храм строили всем миром, - вспоминает Жаргал багша Дугданов.А само строительство началось после визита президента России Владимира Путина.- В 2013 году Пандито Хамбо Ламой был дан приказ настоятелю дацана, чтобы он начал строительство нового Цогчен дугана. Нынешний (старый – прим. ред.) Цогчен дуган был построен в 1976 или 1977 году, если не ошибаюсь. Не все верующие во время крупных молебнов могли попасть в него, и нужно было построить храм побольше. В 2013 году после приезда Владимира Владимировича Путина начали строительство дугана. Первый транш был поднесён именно администрацией президента России. Потом начали подключаться другие. Одним из первых меценатов, которые после Владимира Владимировича, правительства республики внесли свой вклад, был Вадим Витальевич Бредний. Компания «Титан» и в дальнейшем помогала в строительстве Храма, - рассказывает он.Вадим и Раиса Бредний помогли и на завершающем этапе возведения дугана. Они сделали пожертвование на изготовление золочёных шпиля Ганжир и Жалсанов (стягов победы).- На всех дацанах на кровле - высшей точке устанавливают Ганжир, а по бокам стоят Жалсаны. Мастера из Непала трудились над их изготовлением, это ручная работа, - продолжил Жаргал багша Дугданов.Ганжир и Жалсаны имеют большое значение в буддизме.- Что такое Ганжир? Это макушка головы Дугана, символизирующая просветление и олицетворение пяти Будд. Когда устанавливают Ганжир, это здание становится дацаном. Позолоченный Ганжир, который мы установили на главном Дугане, будет освящать всё вокруг и отливать здоровье прихожанам. Затем устанавливаются символы победы Жалсаны - разъяснил он.Теперь Ганжир и Жалсаны нового Храма будут оберегать территорию дацана и освящать её.В планах у Иволгинского дацана – строительство ещё двух дуганов. В данное время готовится проектно-сметная документация. «Сейчас будет строительство Диважин дугана – Дворца Будды Амитабхи. Потом будет строительство Майдари дугана – Дворца Будды Майтреи (Майдари)», - уточнил Жаргал багша Дугданов.Внутри дугана планируется установить статую Будды Грядущего высотой 21 метр.