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В Улан-Удэ проверили ход ремонта на участках ПАО «ТГК-14»

В Улан-Удэ проверили ход ремонта на участках ПАО «ТГК-14»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Работы должны были закончить ещё 1 сентября

В столице Бурятии проверили ход ремонта на участках ПАО «ТГК-14». Комиссия обследовала три участка: по ул. Борсоева, 13, пр. Победы, 17, пр. 50-летия Октября, 22. Разрешения на земляные работы на эти участки были выданы ещё в мае. Работы, в том числе и по восстановлению благоустройства, должны были закончить 1 сентября, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

– Зачем вскрывали участок, если нет труб? Срок окончания работ у вас – 1 сентября. Из 25 участков 11 не закончены, а два ещё не начали. Все лето мы вас проуговаривали. Часть участков мы намеренно не давали вам вскрывать. Тем не менее участки были вскрыты и брошены. В котловане по проспекту 50-летия Октября уже выросло дерево. До 1 октября все работы завершить, восстановить благоустройство, чтобы жителям ничего не мешало перемещаться, жить нормальной жизнью, – заявил первый заместитель мэра Сергей Гашев.

Сотрудниками управления административного контроля ресурсоснабжающая организация привлекалась к административной ответственности по 72 фактам. Сумма штрафов составляет миллион двести рублей.

Представители ПАО «ТГК-14» заверили, что рисков нет – все работы по железу выполнены. К 1 октября все работы будут завершены. В том числе и по восстановлению благоустройства.

– Сейчас история не про отопительный сезон. В отопительный сезон мы войдём. Рисков нет. История про то, что нужно восстановить благоустройство, которое нарушило ТГК-14. В прошлом году несмотря на все обещания под снег ушло 54 невосстановленных участков. На будущий год мы не дадим вскрывать участки, выписывать наряд на земляные работы, пока не убедимся в наличии ресурсов: как трудовых, так и материальных, – отметил Сергей Гашев.

администрацияУУ ремонтные работы

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