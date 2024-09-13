В Улан-Удэ почтили память погибших в борьбе с лесными пожарами





В республиканском агентстве лесного хозяйства накануне состоялось торжественное возложение цветов на мемориале, установленном в память о погибших в борьбе с лесными пожарами.- Сегодня мы собрались почтить, тех, кто отдал свою жизнь за спасение лесного богатства Бурятии. В 2019 году мы установили этот памятник, чтобы никогда не забывать наших героев и какой ценой даётся победа над огненной стихией. Все ребята, которые вступают в борьбу с лесными пожарами, рискуют, но всегда показывают недюжинную силу, смелость и профессионализм, за что мы их благодарим. И просим соблюдать установленные правила техники безопасности, пусть роковых ошибок в нашей практике больше не будет, - обратился заместитель руководителя агентства Геннадий Буянтуев.С 1981 года погиб 21 боец во время тушения лесных пожаров. Посмертно медалями за отвагу на пожарах награждены 11 лесников Бурятии, трое удостоены орденов Мужества.