13 сентября

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В Забайкалье считали степных животных

В Забайкалье считали степных животных
Общество,  Фото:Сохондинский заповедник
В Сохондинском заповеднике отмечено одно из крупнейших скоплений чёрного грифа в России

В Забайкалье, в охранной зоне Сохондинского заповедника проведён очередной учёт важнейших степных обитателей. Наибольшее внимание было уделено монгольскому дзерену. В летний период на левом берегу в верховьях Онона обитает только оседлая группировка дзерена, которая по данным учётов прошлого года не превышает 10 тысяч особей, распределённых как на территории России, так и Монголии.

На момент учёта, в начале сентября текущего года, на российской территории насчитывалось 3700-4000 особей этой оседлой группировки. По-видимому, примерно столько же антилоп или чуть больше держится в этот период на сопредельной территории Монголии на левобережье Онона (преимущественно территория Онон-Бальжинского национального парка).

Также в заповеднике отметили удивительное множество серых цапель, которые кормятся лягушками и другой мелкой водной живностью на обсыхающих берегах Онона. С одного места можно было наблюдать десятки, а в одном местечке даже более сотни птиц.

Не упускают шанс подкормиться на богатых пищей разливах Онона перед отлётом на юг и более редкостные пернатые. Рядом с цаплями отмечены лебеди-кликуны и даурские журавли. Об успешности их гнездования свидетельствуют подросшие птенцы, сопровождающие родителей: серые, ещё не похожие на белоснежных родителей лебедята и журавлята без характерной для этого вида красной маски.

В степи же на глаза чаще обычного попадались пернатые хищники. На копнах сена массово сидят отлетающие в тёплые края соколы-чеглоки. Удивительно много отмечено местных самых крупных пернатых хищников (размах крыльев до 3 метров, а масса до 13-14 кг), а точнее падальщиков – чёрных грифов. На данный момент это одно из крупнейших скоплений чёрного грифа в России: за два дня удалось насчитать не менее 150 особей.

заповедник Забайкальский край дикие животные

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