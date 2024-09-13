Нацпарк Бурятии стал победителем Байкальской межрегиональной спартакиады

Подведены итоги первой Байкальской межрегиональной спартакиады среди сотрудников особо охраняемых природных территорий (ООПТ), посвящённой 10-летию дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Мероприятие проводилось накануне в посёлке Большое Голоустное Иркутской области.По итогам всех видов состязаний первое место присуждено сборной Тункинского национального парка. Отметим, что в спартакиаде приняли участие представители четырёх ООПТ Байкальской природной территории: сотрудники Джергинского заповедника (Бурятия), Тункинского нацпарка (Бурятия), ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (Бурятия) и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (Иркутская область), коллектив которого выступил инициатором проведения спартакиады.Как сообщили в «Заповедном Прибайкалье», процесс выявления самых спортивных, сплочённых, подготовленных и креативных занял три дня: команды показали себя в профессиональной эстафете (спринт, бег по бревну, «тушение лесного пожара», «ходьба по болоту», синхронный шаг), спортивном ориентировании, перетягивании каната, стрельбе из пневматической винтовки, игре в лапту, а также в презентации своих команд и творческих номерах.- Каждый этап был по-своему показателен. Где-то – проверка на выносливость, где-то – умение работать в команде, а где-то нужно было проявить индивидуальные качества. Например, при перетягивании каната преимущество у сработанной и физически «весомой» команды, а при игре в лапту в лидерах быстроногие, умеющие самостоятельно и моментально оценить ситуацию. Отдельно хочется сказать про творческий конкурс, который судьям было очень нелегко оценивать, но без него спартакиада не была бы столь разносторонней. Очень важной составляющей спартакиады считаю возможность неформального общения: в каждом деле всегда есть нюансы, которые хотелось бы обсудить с коллегами, найти оптимальные решения типичных или узколокальных вопросов. В целом считаю, что участникам спартакиады за эти несколько дней удалось воочию увидеть, кто на что способен и при этом почувствовать себя частью большого заповедного братства, — рассказал заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по лесохозяйственной деятельности Сергей Кочнев.Организаторы спартакиады получили позитивные отзывы об уровне организации от участников соревнований и надежду на то, что мероприятие может стать доброй традицией для коллективов дирекций ООПТ Байкальской природной территории.