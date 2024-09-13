В парке Улан-Удэ проведут фестиваль для молодёжи

14 сентября в Улан-Удэ пройдёт молодёжный фестиваль «Движ Фест». Он состоится парке имени С.Н. Орешкова.В программе мероприятия запланированы квест-шоу с элементами экстрима, показ моды от школы моделей, флэшмоб, творческие коллективы с современными танцами, номера от театра-студии «За гранью...», конкурсы и выступление кавер-группы «5-й элемент». Также на территории парка организуют QR-квест и мастер-классы. В завершении программы ожидается неоновое шоу и дискотека под открытым небом.Специальным гостем фестиваля станет «Lutaar». Мероприятие начнётся в 15:30, сообщает городская дирекция по паркам.