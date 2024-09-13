Футболисты Улан-Удэ представят Бурятию на всероссийском финале

От республики участвуют две команды
Бурятию на финале «Школьной футбольной лиги» в Москве представят команды средних общеобразовательных школ № 26 и № 42 города Улан-Удэ.
Финальные соревнования «Кожаный мяч» стартовали в «Лужниках» 12 сентября. В рамках соревнований проводятся два турнира: для детей до 13 и до 15 лет. Участие принимают 96 команд мальчиков и 64 команды девочек из 58 регионов.
Как сообщили в Детской футбольной лиге РБ, на днях команда СОШ № 26 вылетела в Москву на финал среди команд 2012-2013 годов рождения. Команда СОШ № 42 вылетает на следующей неделе и примет участие в соревнованиях среди команд 2010 года рождения.
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