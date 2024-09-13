13 сентября

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В Бурятии разыграют межрегиональный кубок защитников Отечества

В Бурятии разыграют межрегиональный кубок защитников Отечества
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Спортивное мероприятие пройдёт в столице республики

14 сентября в Улан-Удэ состоится межрегиональный фестиваль «Кубок защитников Отечества» по национальным видам спорта. Мероприятие посвящено ветеранам специальной военной операции и их семьям. Фестиваль развернётся на центральном стадионе с 10:00 до 15:00.

- Главная цель мероприятия — вовлечение ветеранов специальной военной операции и членов их семей в занятия физической культурой и спортом. Традиционные спортивные соревнования будут адаптированы для ветеранов, имеющих инвалидность и военные травмы, что позволяет создать равные условия для всех участников, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

В программе фестиваля предусмотрены соревнования среди представителей муниципальных образований Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. На главной сцене будут проходить спортивные мероприятия и творческие состязания.

Параллельно со спортивными соревнованиями на главной сцене откроет свои двери республиканский творческий фестиваль «Семь нот семьи». Этот фестиваль посвящён Всероссийскому году Семьи и ориентирован на ветеранов специальной военной операции и их семей.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт СВО традиционные игры национальные виды спорта

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