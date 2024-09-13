13 сентября

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В Бурятии развернётся фестиваль традиционных игр

В Бурятии развернётся фестиваль традиционных игр
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На мероприятии представят забавы народов республики

14 сентября в Улан-Удэ состоится фестиваль традиционных игр народов Бурятии. Его проведут с 10:00 в этнографическом музее народов Забайкалья.

В фестивале примут участие команды муниципальных образований республики, учебных, общественные и других организаций. Они поборются в традиционных видах спорта и игр: метании гири, городках, русской лапте, тэбэк (зоска), бое подушками на бревне, масс-рестлинге, шагай наадане (няhалалга, шуурэлгэ, табаасай), тобшо наадане, талаан наадане, баргай наадане, разбивании хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)».

Для зрителей и гостей фестиваля будут организованы мастер-классы по играм и забавам. Принять участие может каждый – как в составе команды, так и индивидуально. Кроме того, с обеда пройдёт ярмарка «Традиционный костюм народов Забайкалья», где будут представлены традиционная и стилизованная одежда, украшения и другие уникальные изделия местных мастеров.

Программа
9:00-10.00 - Регистрация и мандатная комиссия
10:00-12:00 - Предварительные игры
12:00-12:30 - Торжественное открытие
12:30-16:00 - Интерактивные площадки с мастер-классами
12:30-18:00 - Состязания по традиционным играм
18:00-19:00 – Награждение победителей и торжественное закрытие

Как сообщили в музее, одними из целей фестиваля станут формирования толерантного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и эстетическим ценностям различных этнических групп населения, проживающих на территории Бурятии, а также популяризация самобытных игр и забав.

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Бурятия фестиваль национальные виды спорта традиционные игры

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