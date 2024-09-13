13 сентября

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В Бурятии выберут лучшие казачьи коллективы

В Бурятии выберут лучшие казачьи коллективы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике состоится межрегиональный отбор на всероссийский конкурс

В Бурятии пройдёт отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» Забайкальского войскового казачьего общества. В отборочном туре примут участие казачьи коллективы и исполнители, представляющие республику и Забайкальский край.

К участию приглашаются профессиональные и любительские казачьи творческие коллективы и отдельные исполнители, репертуар которых основан на локальных казачьих традициях, включая студенческие и детские творческие коллективы, молодых исполнителей. Конкурс проходит в четырёх направлениях: фольклорно-этнографические, аутентичные, народно-сценические, хореографические коллективы и исполнители. Заявки и видеоматериалы конкурсантов принимаются до 25 сентября на электронную почту: ontrcnt@mail.ru.

Очный смотр программ участников состоится 12 октября в концертно-театральном центре «Феникс» в городе Улан-Удэ. Для творческих казачьих коллективов, находящихся в удалённых и труднодоступных населённых пунктах при согласовании с организаторами возможно участие в онлайн-формате.

Победитель – обладатель гран-при отборочного тура – представит регион на заключительном гала-концерт лауреатов всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» в Москве.

- Конкурс призван привлечь внимание заинтересованных ведомств, творческих и общественных союзов, средств массовой информации, широкой общественности к процессу сохранения, преемственности и пропаганде культуры российского казачества в традиционных и современных формах, оказанию государственной поддержки казачьим художественным коллективам, - сообщает республиканский центр народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия казаки конкурс

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