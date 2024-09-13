В посёлке Бурятии распереживались из-за зимней горки



Жители заиграевского посёлка Онохой озаботились зимней горкой. Они напомнили в группе «Заиграево-инфо.24/7»: катушку в населённом пункте не устанавливали два года. И поинтересовались, кто за это отвечает.



Местные сделали было небольшую конструкцию сами, но её убрали. «Чем нашим детям заниматься и где кататься?», – недоумевают сельчане.



Глава Онохоя Владимир Иванов пояснил: самодельный аттракцион демонтировали по требованию прокуратуры и Ростехнадзора.



- По всей Бурятии убирали несертифицированные горки, – отметил сельский глава. – Установку сертифицированной включили в проект федеральной программы по формированию комфортной городской среды.



Конструкция должна появиться в 2025 году у дома № 10 на улице Терешковой.



- Стоимость скромной деревянной горки сегодня – не менее 350 тысяч рублей. Конечно, думаем над тем, как поставить ещё, – добавил Иванов.



Прояснится вопрос к концу года. Если у посёлка хватит средств на катушку, её приобретут.







В декабре жители улан-удэнского микрорайона Восточный рассказали , что там разобрали все деревянные горки. Такие зимние аттракционы раньше устанавливали во дворах многоквартирных домов.





В декабре 2022-го в Гостехнадзоре РБ сообщили: в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза о безопасности аттракционов, зимние катушки относятся к немеханизированным аттракционам. А последние, согласно новым требованиям российского законодательства (постановление № 1939 от 12 декабря 2019 года), должны пройти процедуру государственной регистрации, без которой их эксплуатация недопустима.

- Хорошие были, крепкие, всё устраивало! Детвора каталась всю зиму. Теперь катятся с накатов, под колёса на дороге. Это ужасно, – написали горожане на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте» и потребовали вернуть катушки на улицы Антонова и Туполева.В мэрии, в свою очередь, заявили, что теперь установка горок осуществляется только с лицензией «и никак иначе».- Поэтому их не будет в каждом дворе как раньше. Для получения лицензии требуется заключение комиссии, которая находится в другом городе, а её стоимость очень высокая, – отметили в администрации. – Зимние горки – это аттракционы для взрослых и детей, которые попадают под действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). Те, что изготовлены после 1 сентября 2016 года, должны соответствовать ГОСТам и техническому регламенту.