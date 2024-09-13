В Бурятии жители райцентра заявили о нехватке учебников по обществознанию

Жители джидинского села Петропавловка пожаловались на недостаток учебников в местной школе. Они рассказали в группе «Джида-инфо 24/7», что ученикам восьмого класса не хватило книг по обществознанию. «Почему школа не закупает и не приобретает своими силами?», – поинтересовались они.Директор Петропавловской СОШ Баир Ринчино пояснил: школа каждый год приобретает новые и недостающие учебники. «Из заказанных ещё не все поступили. Скоро будет дополнительная поставка», – подчеркнул он.