Аэропорт в Улан-Удэ заволокло туманом

В воздушной гавани ждут улучшения видимости
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ окутал туман. Утренний рейс из Иркутска не смогли принять.
- В аэропорту Улан-Удэ введены процедуры в условиях ограниченной видимости, туман. Иркутский рейс вернулся в аэропорт вылета до улучшения видимости, - сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в столице Бурятии ударили первые заморозки.
Температура воздуха опустилась до -2 градусов.
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