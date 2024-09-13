Три улицы в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Сегодня, 13 сентября, в связи с проведением плановых работ по замене запорной арматуры на водопроводной сети по адресу улице Циолковского, 2а отключат холодное водоснабжение, сообщили в МУП «Водоканал».Проведение работ запланировано с 09:00 до 14:00.Под отключение попадают потребители, проживающие по следующим адресам:- Лысогорская 85, 85а, 85а корп. 1, 87а;- Циолковского, 2а;- Связистов 48, 49, 50.Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33