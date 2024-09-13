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Три улицы в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Три улицы в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Запланированы ремонтные работы

Сегодня, 13 сентября, в связи с проведением плановых работ по замене запорной арматуры на водопроводной сети по адресу улице Циолковского, 2а отключат холодное водоснабжение, сообщили в МУП «Водоканал».

Проведение работ запланировано с 09:00 до 14:00.

Под отключение попадают потребители, проживающие по следующим адресам:
- Лысогорская 85, 85а, 85а корп. 1, 87а;
- Циолковского, 2а;
- Связистов 48, 49, 50.

Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33
отключение воды

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