Буддийские ламы побеседовали с осуждёнными в колонии в Улан-Удэ

Улан-удэнскую исправительную колонию №8 посетили представители Буддийской традиционной Сангхи России - Доржо-лама и Гомбо-лама.- Во время своего визита священнослужители посетили дуган учреждения, где провели хурал (молебен), затем они прочитали лекции, направленные на профилактику членовредительства и участия в азартных играх. Они также разъяснили осуждённым о наступлении ответственности за участие в террористических организациях и экстремистских движениях, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.В завершение визита представители буддийской конфессии провели беседу с осуждёнными, которые прошли ведомственную программу социально-психологической работы в отношении лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.