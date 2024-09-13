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Буддийские ламы побеседовали с осуждёнными в колонии в Улан-Удэ

Буддийские ламы побеседовали с осуждёнными в колонии в Улан-Удэ
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Беседы были на разные темы

Улан-удэнскую исправительную колонию №8 посетили представители Буддийской традиционной Сангхи России - Доржо-лама и Гомбо-лама.

- Во время своего визита священнослужители посетили дуган учреждения, где провели хурал (молебен), затем они прочитали лекции, направленные на профилактику членовредительства и участия в азартных играх. Они также разъяснили осуждённым о наступлении ответственности за участие в террористических организациях и экстремистских движениях, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

В завершение визита представители буддийской конфессии провели беседу с осуждёнными, которые прошли ведомственную программу социально-психологической работы в отношении лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.
осужденные буддизм УФСИН

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