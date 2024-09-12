12 сентября

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В Бурятии сельчане пожаловались на «бесконечные» сосиски в школе

В Бурятии сельчане пожаловались на «бесконечные» сосиски в школе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители заявили, что детей кормят ими постоянно, но в школе это опровергли 

Жители Курумкана недовольны меню в местной СОШ № 1. Они заявили в группе «Курумкан-инфо.24/7», что с прошлого года и сейчас детей «постоянно кормят сосисками». «Иногда они несвежие», – пожаловались сельчане.

Директор учебного заведения Владимир Бадмаев пояснил: питание в школе осуществляется по всем требованиям СанПиН, а он лично утверждает ежедневное меню, с которым может ознакомиться любой желающий. В СОШ разработали десятидневное.

Бесплатные горячие завтраки и обеды полагаются младшеклассникам – на сумму в 115 рублей в день на каждого, а с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью – на 230. Для разных категорий учеников 5-11-х классов – на 90 и 180 соответственно.
 
Не являющиеся льготниками платят за еду в столовой, а за её качеством следят родители.
 
- Сосиски в меню школы только в понедельник. Такого, что ими кормят постоянно, никогда не было! – подчеркнул Владимир Бадмаев.
школьное питание школа еда

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