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В Забайкалье программу «Земский доктор» распространили на город Краснокаменск

В Забайкалье программу «Земский доктор» распространили на город Краснокаменск
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Трудоустроившимся медикам выплатят миллион рублей

В Забайкальском крае программа «Земский доктор» стала доступна для медиков Краснокаменска. Врачи смогут трудоустроиться в краевую больницу №4 и получить миллион рублей.

По решению губернатора Забайкальского края Александра Осипова для них в 2024 году начала работать программа единовременных компенсационных выплат, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Благодаря поддержке правительства региона нас удалось расширить действие программы «Земский доктор» на город Краснокаменск. Уже сформирован список наиболее востребованных должностей. Работа в этом направлении активно продолжится, - рассказала министр здравоохранения края Оксана Немакина.

В этом году пять врачей станут участниками программы - в перечень должностей вошли психиатр, терапевт, невролог, травматолог-ортопед и акушер-гинеколог. Первые заявления уже поступили в министерство здравоохранения края, отмечают в правительстве.

врачи

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