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За восемь лет в Иркутской области ликвидировано 254 скотомогильника

За восемь лет в Иркутской области ликвидировано 254 скотомогильника
Общество,  Фото:правительство Иркутской области
На ветеринарном учёте состоят 24 скотомогильника

С 1 сентября 2024 года в России введён запрет на строительство новых скотомогильников. Все старые должны быть ликвидированы в течение 25 лет с момента завершения их эксплуатации.

Законодательство также устанавливает новые требования к содержанию, эксплуатации и ликвидации скотомогильников, построенных до введения запрета. К примеру, они должны быть ограждены сплошным забором высотой не менее 2 метров, а на въездных воротах должна висеть табличка с надписью «Скотомогильник». Эксплуатация ранее созданных скотомогильников в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов допускается до 1 января 2030 года.

Служба ветеринарии Иркутской области для принятия своевременных мер по ликвидации действующих скотомогильников проинформировала об изменениях в законодательстве хозяйствующие субъекты Приангарья.

- На территории Иркутской области на начало 2012 года насчитывалось 278 объектов, связанных с уничтожением биологических отходов. Это скотомогильники, биотермические ямы, земляные ямы и траншеи для сжигания, в том числе 15 сибиреязвенных. В 2016 году службой был разработан и утверждён порядок ликвидации бесхозяйных скотомогильников, расположенных на территории региона. За этот период ликвидировано 254 бесхозяйных скотомогильника, - отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

В настоящее время на территории Иркутской области насчитывается 24 скотомогильника, которые состоят на ветеринарном учёте. Один из них подлежит ликвидации до 1 сентября 2025 года, 8 находятся в собственности хозяйствующих субъектов и 15 сибиреязвенных, собственник которых ранее был не определён.

В 2024 году службой ветеринарии Иркутской области совместно с региональным министерством имущественных отношений проведён комплекс мероприятий для постановки на кадастровый учёт и регистрации права собственности на сибиреязвенные скотомогильники. Таким образом, с начала года 10 сибиреязвенных скотомогильников передано в собственность областным государственным учреждениям Иркутской области на праве бессрочного оперативного управления, с целью их дальнейшего содержания в соответствии с ветеринарными правилами. Работа по передаче ещё пяти сибиреязвенных скотомогильников продолжается, сообщает пресс-служба областного правительства. 

скотомогильник Иркутская область ветеринария

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