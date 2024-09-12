В Улан-Удэ месяц будут перекрывать полосу дороги из-за ремонта

Запланирован ремонт коллектора
В Улан-Удэ с 12 сентября по 12 октября по ночам с 23:00 до 6:00 будет ограничено движение по одной полосе дороги в районе улицы. Хахалова, 6.
- Это связано с проведением работ подрядной организацией «ЛайнерТек» по ремонту канализационного коллектора. Ремонт позволит увеличить срок службы самотечного коллектора, а также уменьшить количество засоров, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Водителей просят быть внимательными за рулём и отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Запланирован ремонт коллектора
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