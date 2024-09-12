Известный российский хирург провёл уникальную операцию в БСМП

11 сентября в операционном зале больницы скорой медицинской помощи (БСМП) прошла совместная операция хирургов больницы под руководством Георгия Дамбаева – профессора, члена-корреспондента Российской академии наук, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой госпитальной хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии Сибирского государственного медицинского института.Георгий Цыренович провёл совместную операцию с Владиславом Сагановым – доктором медицинских наук, профессором кафедры госпитальной хирургии БГУ, членом Российского общества хирургов-гастроэнтерологов, и Андрианом Александровичем Тармаевым - врачом-хирургом БСМП.Пациенту была проведена операция по удалению послеоперационной грыжи с аллопластикой никелид-титанового импланта – суть операции в коррекции грыжевого дефекта с помощью специального эндопротеза из искусственных или биологических материалов. Сначала хирурги удаляют грыжу, а затем закрывают грыжевые ворота с применением имплантата.Использованный в операции имплантат представляет собой сетку из никелид-титанового материала. Такой материал не подвергается эрозии и деградации и обладает «эффектом памяти», что способствует его высокой приживаемости в организме. Со временем протез обрастает тканями пациента, укрепляя брюшную стенку и предотвращая повторное образование грыж – частое осложнение пациентов с таким диагнозом.- Визит хирурга такого уровня для нас огромная честь – в свои 82 года Георгий Цыренович, уроженец села Холой Кяхтинского района, продолжает активную трудовую и научную деятельность. Научные исследования хирурга посвящены реконструктивной хирургии пищевода, желудка, кишечника при опухолевой патологии, новым хирургическим технологиям с применением биосовместимых имплантатов, обладающих эффектом памяти формы, - отметили в БСМП.