На проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ появился новый тротуар













На участке от улицы Цивилёва до площади Комсомольской в рамках ремонта дороги по проспекту 50-летия Октября укладывают новый тротуар. Дорогу обновляют второй год подряд благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.- Новая плитка соответствует ГОСТу «Плиты бетонные тротуарные». В прошлом году мы укладывали её на нечётной стороне дороги по пр. 50-летия Октября. И она хорошо себя показала зимой. Поэтому продолжаем с помощью этой плитки обновлять тротуар на противоположной стороне, чтобы и здесь наши горожане могли комфортно передвигаться, - отметил начальник управления дорожного строительства комитета Евгений Соболев.С учётом прошлогодних работ на нечётной стороне дороги уже уложено свыше 6,6 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, осталось вымостить небольшой участок – чуть более 1,1 тысяч квадратных метров тротуара.Масштабный ремонт автодороги по пр. 50-летия Октября проходит в два этапа. Первый этап реализован в 2023 году, второй будет — в 2024 году.Из новшеств, которые сделаны в рамках первого этапа на чётной стороне дороги, – перенесены два пешеходных перехода, обустроена третья полоса для общественного транспорта. Также были заменены бордюрные камни, выполнено устройство асфальтового покрытия, заменены на делиниаторы временные блоки на площади Комсомольская, обустроены тротуары и другое.В этом году обновляют чётную сторону дороги от улицы Цивилёва до улицы Комсомольская. Подрядчики уже отремонтировали переезды через трамвайные пути. Сейчас делают тротуары, обустраивают дополнительную полосу от магазина «Абсолют» до поворота на улице Чертенкова, чтобы разгрузить участок, где образуется затор. Также будет обустроена полноценная трамвайная остановка на Элеваторе и установлены новые автопавильоны.Все работы на объекте будут завершены в октябре этого года.