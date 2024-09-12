Главу Бурятии молят обратить внимание на «богом забытое место» в Улан-Удэ



В соцсетях появилось очередное обращение к главе республики Алексею Цыденову. На этот раз – от жителей Стеклозавода в Улан-Удэ. Руководителя региона просят разобраться с общественным транспортом, который должен ходить в микрорайон.



- Обратите свой взор в нашу сторону! – говорится в посте, облетевшем многие местные паблики. – Решите, пожалуйста, вопрос пожалуйста с автобусами № 100 и 56С. Очень плохо ходят. Утром с 6:20 до 7:40 невозможно на них сесть. Пролетают мимо и даже не думают смотреть в нашу сторону.

По словам возмущённых пассажиров, вечерами там такая же картина.



- Такое ощущение, что Стеклозавод – богом забытое место. Каждый раз опаздываем на работу, в школы, детские садики. Добираться до работы и возвращаться домой для нас уже стресс, – признались местные.



В комментариях интернет-пользователи посоветовали приходить на остановки пораньше – в 6:00, например. А кто-то и вовсе поставил проблему с микриками под сомнение. «Нормально всегда добираюсь – и 56-ой ходит, и 100-ый. Впервые слышу, что тяжело уехать», – высказалась одна из стеклозаводчан.







Ранее жители 105 и 106 микрорайонов забили тревогу из-за опасной дороги к знаниям. Их дети вынуждены ходить в школу через глубокий овраг. Там, по словам горожан, обитают злые собаки и люди без определённого места жительства.

Пост с призывом о помощи появился в группе «Аноним 03» во «ВКонтакте». Улан-удэнцы хотят, чтобы власти и, в частности, Алексей Цыденов обратили внимание на ситуацию.