На 90 улицах Улан-Удэ стало ярче

Здесь установили освещение
Ещё на 90 улицах Улан-Удэ появилось освещение. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.
- По наказам жителей нашей столицы мы активно делаем и капитально ремонтируем системы наружного освещения улиц, дорог, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха, - написал градоначальник в своём Telegram-канале.
Новые фонари устанавливают как в центре, так и в отдалённых микрорайонах. Светильники установили на улицах: Апельсиновая, Центральная, Клубничная, Современников-2, Современников-10, Плодовая, Ежевичная, Черёмуховая, Калиновая, Ягодная, Каменистая и Рублёвская.
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Здесь установили освещение
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