На 90 улицах Улан-Удэ стало ярче





Ещё на 90 улицах Улан-Удэ появилось освещение. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.- По наказам жителей нашей столицы мы активно делаем и капитально ремонтируем системы наружного освещения улиц, дорог, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха, - написал градоначальник в своём Telegram-канале.Новые фонари устанавливают как в центре, так и в отдалённых микрорайонах. Светильники установили на улицах: Апельсиновая, Центральная, Клубничная, Современников-2, Современников-10, Плодовая, Ежевичная, Черёмуховая, Калиновая, Ягодная, Каменистая и Рублёвская.