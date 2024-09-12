Главный санврач Бурятии поставил прививку против гриппа







Специалисты отмечают, что период с сентября по ноябрь лучше всего подходит для того, что успеть сделать прививки против гриппа себе и своим близким до того, как инфекция начнёт распространяться.



На сегодня в Бурятии против гриппа привито 69,6 тысяч человек, из них 25 тысяч детей. Прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства.







Сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии поставили прививки против гриппа, сообщили в пресс-службе ведомства.- Сегодня мы всем коллективом привились от гриппа. Сейчас самое благоприятное для этого время, поскольку иммунитет после проведённой прививки должен успеть выработаться до начала эпидемического подъёма заболеваемости. Важно понимать, что грипп опасен своими осложнениями. Чтобы обезопасить себя, своё здоровье, важно пройти иммунизацию против этого заболевания. Вакцины российского производства, они безопасны и содержат все необходимые актуальные штаммы вируса гриппа. Призываю всех последовать нашему примеру и уже сейчас поставить прививку против гриппа, тем самым защитив себя, - отметил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.