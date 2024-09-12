В посёлке в Бурятии установили милые фонари на новых остановках









10 сентября в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии завершились работы по реализации проекта по благоустройству остановок общественного транспорта по улицам Ватутина, 43 и Ленина, 10.Работы проводились в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В ходе голосования проект поддержал 271 житель поселения.Для остановок изготовили твёрдое покрытие, установили две лавочки, две урны. Также здесь установили декоративные фонари уличного освещения, они выглядят довольно мило – похожи на джентльменов в цилиндрах.- Теперь жители и гости нашего посёлка могут ожидать общественный транспорт в комфортных условиях! Благодарим жителей, поддержавших реализацию данного проекта! Просим бережно относиться к объектам благоустройства, провести беседы с детьми о том, что остановки — это не место для организации посиделок! Надеемся на понимание! – сообщает администрация посёлка Усть-Баргузин.