В Улан-Удэ ударили заморозки

Днём не выше 16 градусов тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 сентября по республике переменная облачность, утром при прояснении туманы, днём по южной половине местами небольшой дождь, в горах юго-запада с мокрым снегом. Днём +12, +17, местами +6, +11 градусов тепла. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.
В Улан-Удэ переменная облачность, без существенных осадков. Ночью заморозки от 0 до -2 градусов, днём до +16 градусов. Ветер переменный 5-10 м/с.
В воздушной гавани ждут улучшения видимости
Днём не выше 16 градусов тепла
Обновление остановок завершилось недавно
Владельцев призывают вакцинировать животных
В поля выйдет 872 единицы техники
Завершить ремонт планируют в этом году
В Чите тепло в домах появится 18 сентября
Работы в самом разгаре
В водоёмах не рекомендуют купаться
Идёт регистрация участников
С начала октября автобусы будут ездить по сокращённому маршруту
Родители заявили, что детей кормят ими постоянно, но в школе это опровергли
Она заявила, что уехала из страны
Будут проводить ремонтные работы
Запланирован ремонт коллектора