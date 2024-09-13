В Улан-Удэ ударили заморозки

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 сентября по республике переменная облачность, утром при прояснении туманы, днём по южной половине местами небольшой дождь, в горах юго-запада с мокрым снегом. Днём +12, +17, местами +6, +11 градусов тепла. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.В Улан-Удэ переменная облачность, без существенных осадков. Ночью заморозки от 0 до -2 градусов, днём до +16 градусов. Ветер переменный 5-10 м/с.