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В Улан-Удэ ударили заморозки

В Улан-Удэ ударили заморозки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Днём не выше 16 градусов тепла

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 сентября по республике переменная облачность, утром при прояснении туманы, днём по южной половине местами небольшой дождь, в горах юго-запада с мокрым снегом. Днём +12, +17, местами +6, +11 градусов тепла. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.

В Улан-Удэ переменная облачность, без существенных осадков. Ночью заморозки от 0 до -2 градусов, днём до +16 градусов. Ветер переменный 5-10 м/с.

прогноз погоды заморозки

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