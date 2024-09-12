С начала октября автобусы будут ездить по сокращённому маршруту
Садоводческие маршруты Иркутска будут работать до 15 октября, об этом сообщили в администрации города.
- До конца сентября автобусы муниципального предприятия «Иркутскавтотранс» будут ежедневно выходить на линию. А с 1 по 15 октября транспорт станет работать по сокращённому графику – по средам, субботам и воскресеньям, - отметили в пресс-службе.
Жители Иркутска могут доехать до садоводств «Статистик-2», «Стеклянка», «Аист», «Октябрьское», «Саяны», «Энергетик», «Строитель», «Политехник», «Южное», «Родник», «Таёжник», «Коммунальник», «Светофор», «Изумруд», «Октябрьское», «Фотон», «Лебединка», «Дорожник» и в посёлок Патроны.
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