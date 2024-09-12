В Забайкалье поступило более полумиллиона доз вакцин для животных

В Читинскую городскую ветстанцию поступила партия вакцины против ящура, бешенства, сибирской язвы и эмкара. Более 560 тысяч доз ветпрепаратов распределят по всем ветеринарным станциям региона, об этом рассказал начальник учреждения Евгений Капустин.- Самый действенный способ предотвратить появления заболевания как у человека, так и у животного – своевременная вакцинация. Часто владельцы пренебрегают ей, что порой приводит к серьёзным последствиям, - добавил начальник ветеринарной станции.В пресс-службе правительства Забайкальского края отмечают, что вакцинация против особо опасных и заразных болезней животных бесплатная, необходимо заплатить только за расходный материал.