В Бурятии приступили к уборке зерновых культур

Хозяйства пяти районов Бурятии начали убирать зерновые культуры. Урожай пшеницы, овса и ячменя начали убирать сельхозтоваропроизводители Бичурского, Джидинского, Кяхтинского, Тарбагатайского и Закаменского районов. Уже обмолочено зерно с 3480 гектаров, в бункерном весе получено 7,2 тысяч тонн. Это пока 5% от всех планируемых результатов, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.Как отмечает первый заместитель министра сельского хозяйства Бурятии Булат Цыренжапов, массовый выход хозяйств на уборку зерна планируется после установления благоприятных погодных условий и завершения кормозаготовительных работ.В поля на уборку зерновых культур выйдет 872 единицы уборочной техники, среди которых девять новых зерноуборочных комбайнов (в прошлом году было приобретено семь комбайнов).По всей Бурятии в этом году подлежит уборке 72,8 тысяч гектаров зерновых культур. В целом аграриям республики в 2024 году удалось засеять 137,5 тыс. га кормовыми, зерновыми, овощными и масличными культурами, что выше результатов прошлого года на 16%.