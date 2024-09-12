12 сентября

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В Улан-Удэ пробегут «Кросс наций»

В Улан-Удэ пробегут «Кросс наций»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Идёт регистрация участников

21 сентября на футбольной площадке микрорайона Верхняя Березовка в Улан-Удэ состоится традиционный забег «Кросс наций». К участию приглашаются все желающие, сообщили в министерстве спорта Бурятии.

- Не упустите возможность стать частью этого события и поддержать здоровый образ жизни! – отметили в пресс-службе.

Регистрация участников начнётся в 9:00.

Участники могут зарегистрироваться через портал Государственных услуг. Для регистрации можно воспользоваться ссылкой: https://www.gosuslugi.ru/landing/sport

Возрастное ограничение 0+ 
бег Кросс Наций Здоровый образ жизни

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