В Прибайкальском районе отремонтируют 13 км дороги









В Прибайкальском районе обновляют участок 4-17 км трассы Турунтаево -Острог – Покровка - Шергино. Протяжённость объекта составляет 13 км. На сегодня подрядная организация ведёт работы по устройству основания дорожной одежды и двухслойного асфальтобетонного покрытия.Дорожники укрепляют обочины, асфальтируют подъезды к домам и к социально значимым объектам. Ремонтируют мост через речку Кому.- В рамках капитального ремонта на участке устраивают тротуары и парковочные площадки, устанавливают электроосвещение и остановочные павильоны. Также планируется установка дорожных знаков и нанесение разметки, - сообщает ГКУ «Бурятрегионавтодор».После положительного заключения специальной комиссии и лабораторных исследований дорога будет введена в эксплуатацию. Ввод планируется в этом году.Ход работ и качество используемых материалов контролируют специалисты Бурятрегионавтодора.