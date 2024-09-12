12 сентября

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В Прибайкальском районе отремонтируют 13 км дороги

В Прибайкальском районе отремонтируют 13 км дороги
Общество,  Фото:ГКУ "Бурятрегионавтодор"
Завершить ремонт планируют в этом году

В Прибайкальском районе обновляют участок 4-17 км трассы Турунтаево -Острог – Покровка - Шергино. Протяжённость объекта составляет 13 км. На сегодня подрядная организация ведёт работы по устройству основания дорожной одежды и двухслойного асфальтобетонного покрытия.

Дорожники укрепляют обочины, асфальтируют подъезды к домам и к социально значимым объектам. Ремонтируют мост через речку Кому.


- В рамках капитального ремонта на участке устраивают тротуары и парковочные площадки, устанавливают электроосвещение и остановочные павильоны. Также планируется установка дорожных знаков и нанесение разметки, - сообщает ГКУ «Бурятрегионавтодор».

После положительного заключения специальной комиссии и лабораторных исследований дорога будет введена в эксплуатацию. Ввод планируется в этом году.

Ход работ и качество используемых материалов контролируют специалисты Бурятрегионавтодора.

дорожный ремонт дороги

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