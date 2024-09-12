12 сентября

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Водах в реках Улан-Удэ кишит вредными микроорганизмами

Водах в реках Улан-Удэ кишит вредными микроорганизмами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В водоёмах не рекомендуют купаться

Вода в реке Уда в микрорайоне Площадка, в реке Селенга вблизи станции Дивизионная, а также в карьере посёлка Тулунжа опасная.

В ней обнаружили превышение допустимого уровня содержания вредных микроорганизмов, сообщили в управление Роспотребнадзора по Бурятии.

- Это значит, что вода этих водоёмов может представлять опасность для вашего здоровья при использовании её для купания, отдыха и занятий спортом, - обратились в горожанам в администрации Советского района Улан-Удэ. 
реки река

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