Водах в реках Улан-Удэ кишит вредными микроорганизмами

Вода в реке Уда в микрорайоне Площадка, в реке Селенга вблизи станции Дивизионная, а также в карьере посёлка Тулунжа опасная.В ней обнаружили превышение допустимого уровня содержания вредных микроорганизмов, сообщили в управление Роспотребнадзора по Бурятии.- Это значит, что вода этих водоёмов может представлять опасность для вашего здоровья при использовании её для купания, отдыха и занятий спортом, - обратились в горожанам в администрации Советского района Улан-Удэ.