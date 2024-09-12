12 сентября

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В Закаменском районе Бурятии ремонтируют региональную дорогу

В Закаменском районе Бурятии ремонтируют региональную дорогу
Общество,  Фото:минтранс РБ
Работы в самом разгаре

В Закаменском районе Бурятии идёт ремонт региональной дороги между сёлами Бургуй и Цакир на 250-260 км автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией.

Ремонт идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- В рамках контроля заказчиком проводятся геодезический контроль, лабораторный контроль, то есть все применяемые материалы подлежат испытанию на соответствие нормативно-технической документации, - сказал замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Сергей Селезнёв.

Дорожники отремонтируют дорожное полотно, укладывают асфальтобетонное покрытие, ремонтируют водопропускных трубы, смонтируют водосбросы и прикромочные лотки, устроят площадку для остановки транспорта.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2025 года, сообщили в министерстве транспорта Бурятии. 
дорожный ремонт дороги

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