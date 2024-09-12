В Закаменском районе Бурятии ремонтируют региональную дорогу

В Закаменском районе Бурятии идёт ремонт региональной дороги между сёлами Бургуй и Цакир на 250-260 км автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией.Ремонт идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».- В рамках контроля заказчиком проводятся геодезический контроль, лабораторный контроль, то есть все применяемые материалы подлежат испытанию на соответствие нормативно-технической документации, - сказал замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Сергей Селезнёв.Дорожники отремонтируют дорожное полотно, укладывают асфальтобетонное покрытие, ремонтируют водопропускных трубы, смонтируют водосбросы и прикромочные лотки, устроят площадку для остановки транспорта.Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2025 года, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.