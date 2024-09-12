12 сентября

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Отопительный сезон стартовал в 7 муниципальных образованиях Забайкалья

Отопительный сезон стартовал в 7 муниципальных образованиях Забайкалья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Чите тепло в домах появится 18 сентября

Отопительный сезон в Забайкалье начался в семи муниципальных образованиях, ещё в 24 стартует 15 сентября, в Чите – 18 сентября. Вопросы начала отопительного периода обсудили в ходе штаба под председательством губернатора Александра Осипова. Он подчеркнул, что ждёт от участников чётких докладов по подготовке объектов.

- У нас сейчас нет времени что-то просто обсуждать, остаются считанные дни до отопительного сезона. Вы должны предельно ясно смотреть на то, что сейчас определяет готовность тех или иных объектов. И на то, как они будут работать в этом отопительном сезоне. Ситуация должна быть контролируемая, – отметил Александр Осипов.

По данным вице-премьера правительства Забайкалья Алексея Гончарова, к растопке котлов готовы все муниципальные образования региона, рисков по поставкам топлива не зафиксировано.

- Потребность топлива для прохождения отопительного периода 2024-2025 годов составляет 1,2 миллиона тонн, контракты на поставку заключены, работу эту продолжаем. Решаем вопросы с поставщиками, которые отказываются заключать контракты на топливо, не имея расценок на будущий период, или не хотят фиксировать цену на долгосрочный период. Несмотря на эти сложности, отопительный период начат в установленные сроки, – сказал Алексей Гончаров.

До конца недели Забайкальским управлением Ростехнадзора проводятся проверки готовности теплоснабжающих организаций. Результаты проверок в рамках межведомственного взаимодействия будут направлены в МинЖКХ Забайкалья.

Алексей Гончаров также пояснил, что в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры», в 2024 и 2025 годах в районах края проходит капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, в Балее и Баляге – строительство очистных сооружений.

До 1 декабря 2024 года будет выполнен капитальный ремонт 4,67 километров сетей тепло-, водоснабжения на сумму 55,4 миллиона рублей в Могоче, Шилке, Петровске-Забайкальском, Нижнем Цасучее, Агинском, Улётах и Шилке. Кроме того, на средства специальных казначейских кредитов такие же виды работ будут проведены в Чите, Краснокаменске. В Читинском районе будут реконструированы девять действующих котельных, работающих на угле, их переведут на биотопливо – пеллеты.

На подготовку к отопительному периоду 2024-2025 годов были направлены рекордные 4,9 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе правительства края. 
Забайкальский край Чита отопительный сезон

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