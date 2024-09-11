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В Бурятии появился арт-объект с тремя волами, везущими юрту

В Бурятии появился арт-объект с тремя волами, везущими юрту
Общество,  Фото:кадры с видео администрации района
Композиция называет «Диваажин орон»

В селе Санага Закаменского района Бурятии установили новый арт-объект под названием «Диваажин орон». Он представляет из себя упряжку из трёх волов, везущих импровизированную юрту на огромной телеге.

- Арт-объект символизирует собой преодоление столь дальнего и совсем непростого пути в Диваажин орон, - поделился глава района Сергей Гонжитов.


Открытие прошло 9 сентября в рамках религиозного фестиваля «Арьябала - мантра судьбы».

- Состоялось приятное событие в Санаге, приуроченное к годовщине освящения статуи бодхисаттвы Арьябалы! Участники собрались, чтобы совместно произнести Арьябала-мантру судьбы, наполняя пространство энергией благословения и гармонии. Это было духовное путешествие, которое объединило нас в стремлении к позитивным изменениям в жизни, - рассказал Сергей Гонжитов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 июля 2022 года в Закаменском районе торжественно открыли 41-метровую статую Авалокитешвары (Арьяа Баала). Она установлена на склоне горы.

арт-объект

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