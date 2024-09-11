Жители села в Бурятии сами купили пресс для вторсырья

Жители села Хоринск общими усилиями купили пресс для вторсырья. Инициаторами покупки стали активисты районного экоцентра «Чисты Хоринск».- Наконец-то пресс для вторсырья доставлен в Хоринск. Он поможет нам достичь наших целей по защите окружающей среды и устойчивому развитию, - сообщили экоактивисты.Пресс разместили на территории комхоза. Позже для него будет залито бетонное основание и сделают навес. Аппарат уже протестировали. Работники администрация сельского поселения «Хоринское» привезли собираемое пластиковое сырьё и осуществили пробный пуск пресса.Оборудование обошлось в 100 тысяч рублей, из которых 80 тысяч – сам пресс, 13 000 – доставка, 7 000 - полипропиленовые ленты и пряжки для ленты.- Мы выражаем благодарность всем, кто участвовал в сборе средств и поддерживал эту инициативу. Вместе мы делаем большой вклад в сохранение природы и создание более чистого будущего для всех нас, - поблагодарили в «Чистом Хоринске».