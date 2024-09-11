Новый ФАП открылся в Бурятии





Вчера, 10 сентября, состоялось торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Гашей Мухоршибирского района. Его возвели в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».Это поистине долгожданное событие для всех сельчан, ведь старое здание ФАПа было построено ещё в далёком 1964 году и в настоящий момент имеет уже 100%-ный износ.Новый модульный ФАП стоимостью 6 млн 650 тыс. рублей будет обслуживать 414 человек, в том числе взрослых — 320 человек, детей — 94 человека, а также жителей улуса Зандин (25 взрослых и 2 детей).В здании имеется электроотопление, вытяжная вентиляция, канализация, электрическое освещение. ФАП полностью оснащён всем необходимым медицинским оборудованием, компьютерной техникой и мебелью.Также отметим, что в 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» село получило автомобиль УАЗ стоимостью 1 млн 515 тыс. рублей.- Фельдшерско-акушерский пункт с. Гашей в течение всех лет был передовым в районе — ежегодно выполняются планы по диспансеризации, диспансерному наблюдению, прививочной работе. Среди населения медицинские работники неизменно пользуются заслуженным уважением, — отметила зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова.Благодаря программе модернизации первичного звена системы здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России, в Бурятии за прошлый год приобретено и смонтировано шесть быстровозводимых модульных ФАПов и врачебных амбулаторий; капитально отремонтировано пять объектов здравоохранения.