В Улан-Удэ опять будут ловить бродячих собак

«Облаву» на них устроят сразу в двух СНТ
В ближайший четверг, 12 сентября, в столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. Его устроят в Октябрьском районе – в СНТ «Пищевик» и «Металлист», сообщили в комитете городского хозяйства.
Начнётся мероприятие в 10:00. Заодно мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания домашних питомцев. Сообщать о нарушителях и оставлять заявки на отлов предлагают по номеру оперативного штаба 8-983-433-75-44.
Кроме того, все желающие смогу бесплатно привить животных от бешенства, а за определённую сумму зарегистрировать их и установить специальный чип.
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