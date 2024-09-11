В Улан-Удэ опять будут ловить бродячих собак



Начнётся мероприятие в 10:00. Заодно мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания домашних питомцев. Сообщать о нарушителях и оставлять заявки на отлов предлагают по номеру оперативного штаба 8-983-433-75-44.



Кроме того, все желающие смогу бесплатно привить животных от бешенства, а за определённую сумму зарегистрировать их и установить специальный чип.



В ближайший четверг, 12 сентября, в столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. Его устроят в Октябрьском районе – в СНТ «Пищевик» и «Металлист», сообщили в комитете городского хозяйства.