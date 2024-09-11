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В Чите прошла акция «Трезво жить - здорово!»

В Чите прошла акция «Трезво жить - здорово!»
Общество,  Фото:Минздрав Забайкалья​
Акцию приурочили ко Дню трезвости

В Чите на площади Ленина в День трезвости прошла традиционная акция «Трезво жить - здорово!» (0+). Забайкальцы прошли анкетирование и узнали о влиянии алкоголя на организм.

- Во время такого мероприятия у нас есть возможность донести до граждан, что алкоголь является причиной опасных действий, преступлений и влияет на продолжительность жизни. Мы рекомендуем реже и меньше выпивать, - отметил главный врач наркологического диспансера Олег Дубинин.


Также в рамках акции «Трезвый водитель» сотрудники ГИБДД проверили забайкальских водителей с помощью алкостестора. Медики вместе с инспекторами вручили подарки и памятки про управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Главный врач наркологического диспансера наградил волонтёрам за участие в профилактических акциях.

Акцию организовали сотрудники Забайкальского краевого наркологического диспансера, центра общественного здоровья и медицинской профилактики, волонтёры-медики и сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.



Чита алкоголь Здоровый образ жизни

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