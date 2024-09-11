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В Бурятии женщина два года лечила рак осиной

В Бурятии женщина два года лечила рак осиной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За это время заболевание только усугубилось

Об этом случае рассказали на днях в Бурятском онкологическом диспансере. Жительница республики пыталась вылечить рак слюнной железы… осиной. Естественно, безуспешно. В итоге женщина обратилась к врачам.
 
- За два года рак «расцвёл» – точнее, распространился дальше, – отметили на официальной странице медучреждения. – К сожалению, в нашей практике это не первый случай самолечения народными методами. Достаточно открыть вкладку браузера и внимание привлекают яркие заголовки «Кора осины – старый проверенный способ против рака».

Специалисты призвал не верить в чудодейственные свойства этого дерева.

- Осина обыкновенная, наверное, и сама не имеет понятия, что её кора «лечит» рак. Два года безуспешного самолечения привели пациентку в стены онкодиспансера, – говорится в публикации.

В комментариях пишут, что некоторые используются для борьбы с онкологией керосин, сурьму, мухоморы и мочу, да ещё и «другим предлагают». «Грустно, что такое достаточно серьёзное заболевание пытаются вылечить такими средствами», – констатировали в ответ в медицинском учреждении. 
онкология онкологический диспансер врачи

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